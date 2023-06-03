انت الان تتابع خبر بهدف الترويج للسياحة.. رحالة خليجيون يجوبون العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر مطلع، لـ الخليج 365، إنه "لغرض ترويج السياحة في العراق وتشجيع السياح للقدوم الى مدن البلاد المختلفة، توجهت مجموعة من الرحالة ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من دول مجلس التعاون الخليجي الى العراق، وذلك بتوجيه مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي بضرورة رعايتهم والاهتمام بهم لنقل صورة واقعية لما يشهده العراق من امن وامان وغزارة المواقع الاثرية والدينية والسياحية التي ينفرد بها".وأشار إلى أن "الاعرجي، التقى بمجموعة منهم ولقبهم برسل السلام واثنى على هذه الزيارة التي فتحت افاق كبيره لقدوم السياح بعد ان تحدثوا عن شغف المواطن الخليجي للقدوم الى كل المدن العراقية، وكيف كانوا بعضهم متخوفين من تجوالهم وكيف شاهدوا انهم ولساعات متأخرة من الليل يتجولون في شوارع بغداد وتراثها ومقاهيها ومطاعمها ويصورون بث مباشر منها وكيف تفاعلوا متابعيهم الذين طلبوا تأشيرات فورية للعراق".

ووجه الاعرجي، وفق المصدر، "بتعزيز هذه الفكرة بإقامة النشاطات الثقافية والعلمية المشتركة في بغداد ومنها تنظيم سفرات الى مدن العراق المختلفة".

كما التقوا الرحالة "بسفراء دولهم في العراق وهم كل من السفير السعودي والسفير العماني والسفير البحريني الذين شجعوا هذه الخطوة الكبيرة التي تعزز اواصر التعاون والتلاحم بين شعوبهم والشعب العراقي الذي اذهلهم بكرمه وطيبته ومحبته لإخوانه من دول الخليج المختلفة".

وبحسب المصدر، فقد استضافة العتبة الحسينية، هؤلاء الرحالة وقضوا يوماً في كربلاء لزيارة المراقد والجامعات ومشاريع العتبة المختلفة وتجولوا في مدينة بابل الاثرية اضافة الى مدن كردستان.

يذكر أن أغلب هؤلاء الرحالة هم اساتذة جامعات ولديهم جمعيات ومنظمات تعنى بالسياحة والرحلات والتواصل الاجتماعي وقد زاروا اكثر من ١٠٠ دولة، والفوا كتباً لشرح زياراتهم ورحلاتهم.

