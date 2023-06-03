انت الان تتابع خبر السودان.. الدعم السريع يسيطر على المتحف القومي في الخرطوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت إخلاص عبداللطيف، إن "عناصر من قوات الدعم السريع، التي تخوض قتالًا مع الجيش على السلطة منذ 7 أسابيع، دخلت المتحف أمس الجمعة، وحثت القوات على حماية تراث البلاد".

وأضافت أن "العاملين بالمتحف ليسوا على علم بالوضع داخله؛ لأنهم توقفوا عن العمل هناك بعد اندلاع الصراع فجأة في الـ15 من شهر أبريل/نيسان الماضي؛ مما أجبر الشرطة التي تحرس المنشأة على الانسحاب".



ويقع مبنى المتحف على ضفة النيل وسط الخرطوم بالقرب من مبنى البنك المركزي في منطقة تشهد بعضًا من أعنف معارك الصراع.

ومن بين آلاف القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن مومياوات محنطة تعود إلى 2500 عام قبل الميلاد؛ مما يجعلها من بين أقدم القطع الأثرية في العالم وأكثرها أهمية.

وقال حاتم النور المدير السابق للمتحف القومي، إن "المبنى يحتوي أيضًا على تماثيل وأواني فخارية وجداريات قديمة، وكذلك قطع أثرية تعود إلى فترات مختلفة بداية من العصر الحجري إلى العصرين المسيحي والإسلامي".

وقالت روكسان تريو العضو بفريق آثار فرنسي كان يعمل في السودان، إن "الفريق يتابع أوضاع المتحف عبر الأقمار الصناعية ورصد بالفعل علامات يحتمل أنها تشير إلى أضرار وقعت قبل أمس الجمعة، مع وجود علامات على اندلاع حريق، مضيفة: "لا نعرف مدى الضرر في الداخل".

واستمر القتال الأسبوع الماضي على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار عدة مرات، بما يشمل هدنة بوساطة السعودية والولايات المتحدة اتفق عليها الجانبان وينتهي سريانها الليلة.

وبعد استمرار الاشتباكات والقصف واحتلال المباني المدنية، علقت واشنطن والرياض المحادثات وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مصالح تجارية لطرفي الصراع.

ودعا مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية؛ للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وأدت الحرب بالفعل إلى نزوح 1.2 مليون داخليًا، وفرار 400 ألف آخرين إلى دول مجاورة؛ مما يدفع السودان إلى حافة كارثة ويثير مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقًا.

