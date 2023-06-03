إسرائيل تعلن مقتل 3 جنود في إطلاق نار على الحدود والجيش المصري يكشف التفاصيل



أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، 3 يونيو/حزيران 2023، أن المسلح الذي نفذ الاعتداء على الحدود مع مصر، وقتل 3 جنود إسرائيليين؛ هو شرطي مصري، فيما أعلن الجيش المصري أن عنصر أمن اخترق الحدود أثناء مطاردته مهربي مخدرات، وأدى تبادل إطلاق النار لوفاة 3 إسرائيليين.



وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جندي ثالث في تبادل لإطلاق النار على الحدود المصرية، وذلك بعد وقت قصير من إعلانه مقتل جنديين من جيش الاحتلال، وتحييد مسلح تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أن قواته تواصل أعمال التمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود "مسلحين آخرين".



وكانت ملابسات الهجوم قيد التحقيق من قبل الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك كيف تمكن المسلح، وهو شرطي مصري، من التسلل إلى إسرائيل من مصر، بحسب موقع تايمز أوف إسرائيل.



وفقاً للموقع الإسرائيلي، فقد منع الجيش الإسرائيلي في البداية نشر أنباء عن مقتل الجنود الثلاثة، إلى أن تم إخطار عائلاتهم، حيث كانت واحدة من المجندات قتلت في الهجوم الأول.



فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاجاري للصحفيين إن الجندي والمجندة بدآ نوبة حراسة معاً في وقت متأخر من يوم الجمعة في موقع للجيش على الحدود. بعد أن لم يرد الجنود على مكالمات الراديو في وقت مبكر من صباح السبت، وصل ضابط إلى مكان الحادث واكتشف مقتل الاثنين، وفقاً للتحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي.



وبعد ساعات، قال الجيش الإسرائيلي إنه كان هناك تبادل جديد لإطلاق النار في منطقة الهجوم الأولى، حيث كانت القوات تقوم بعمليات بحث عن المهاجم المشتبه به، وحدث تبادل لإطلاق النار وأُطلق عليه النار وقُتل".



الجيش المصري يعلّق على الهجوم

فيما أعلن الجيش المصري مقتل 3 من عناصر التأمين الإسرائيلي وعنصر تأمين مصري جراء مطاردة عناصر تهريب مخدرات على خط الحدود الدولية مع تل أبيب.



وفي بيان على صفحة المتحدث باسم الجيش المصري بموقع "فيسبوك" قال: "فجر اليوم، السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين، وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة ۳ أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".



وتابع: "جارٍ اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".



فيما نقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين مصريين أن مسؤولين من مصر وإسرائيل يجرون اتصالات من أجل التنسيق في تحقيق حول تبادل لإطلاق النار على الحدود بين البلدين.



وقبل ساعات من حادثة إطلاق النار الأولى، السبت، أحبطت القوات الإسرائيلية محاولةً لتهريب المخدرات عبر الحدود، وصادرت مهربات تقدَّر قيمتها بـ1.5 مليون شيكل (400 ألف دولار)، بحسب مسؤولين عسكريين.



وتشهد الحدود المصرية الإسرائيلية محاولات متكررة لتهريب المخدرات عبر السياج الإسرائيلي المرتفع، لاسيما في السنوات الأخيرة، وقعت على إثرها عدة حوادث إطلاق نار بين المهربين وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي.



وكثيراً ما يُطلق الجيش المصري النار على مهربي المخدرات، ما أدى في بعض الأحيان إلى إطلاق نيران عرضية عبر الحدود.



(رويترز)

