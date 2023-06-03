انت الان تتابع خبر الزوراء يخسر أمام الكهرباء في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457937-638214198011623161.pngAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-06-03 | 22:10
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خسر فريق الزوراء، اليوم السبت، أمام نظيره الكهرباء بهدف نظيف في دوري الكرة الممتاز.
وسجل للكهرباء فرانك سيدريك في الدقيقة 49 من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.
وبهذه النتيجة يتجمد رصيد الزوراء عند 57 نقطة في المركز الثالث، بينما صعد الكهرباء الى المركز الرابع برصيد 54 نقطة.
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