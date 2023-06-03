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الزوراء يخسر أمام الكهرباء في الدوري الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457937-638214198011623161.png

2023-06-03 | 22:10

الزوراء يخسر أمام الكهرباء في الدوري الممتاز

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خسر فريق الزوراء، اليوم السبت، أمام نظيره الكهرباء بهدف نظيف في دوري الكرة الممتاز.

وسجل للكهرباء فرانك سيدريك في الدقيقة 49 من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.

 

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد الزوراء عند 57 نقطة في المركز الثالث، بينما صعد الكهرباء الى المركز الرابع برصيد 54 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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