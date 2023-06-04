شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالشيوخ تبحث تحسين أوضاع أطباء التكليف بالمناطق النائية والحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور على مهران، عدد من الاجتماعات على مدار يومي الأحد والإثنين لمناقشة عدد من الاقتراحات بالرغبة المقدمة من الأعضاء، حيث تناقش اللجنة فى اجتماعها غدا الأحد برئاسة الدكتور على مهران، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوى بشأن " توفير مسكن للأطباء والممرضين المغتربين خارج مبنى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقه، لزيادة قدرتها الاستيعابية"، وذلك في اجتماع لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الإثنين القادم برئاسة النائب أ.د. علي مهران، الاقتراحان برغبة المقدمان من النائبين / ياسر الهضيبي، رزق علواني بشأن تحفيز الأطباء التخصصات للتواجد في المحافظات الحدودية، وتحسين أوضاع أطباء التكليف في المناطق النائية والحدودية وتحسين رواتبهم ومراعاة التوزيع الجغرافي"، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.