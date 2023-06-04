شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعليم بالشيوخ تناقش تغيير مسمى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة التعليم، بمجلس الشيوخ، عقب الجلسة العامة غدا الأحد الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة مكرم، بشأن تغيير مسمى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من STEM إلى STEAM، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأهداف العامة لإنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "stem” تتمثل في رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات، و إعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكساب الطلاب مهارات العمل التعاوني، بجانب إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي، والبحث العلمي، وتنمية الانتماء للوطن.

وتساعد مدارس STEM على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي.

وأوضحت الوزارة أن بدأت الدراسة في مدارس STEM عام 2011 في مدرسة المتفوقين بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدرسة المتفوقات فى القاهرة ويبلغ عدد المدارس 19 مدرسة موزعة في محافظات الإسكندرية، وأسيوط، والأقصر، ومحافظة البحر الأحمر، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والقليوبية،وقنا، والشرقية، وبني سويف، والمنوفية، وسوهاج، و المنيا، والفيوم.

وتم الانتهاء خلال هذا العام الدراسي 2022 / 2023 من استلام مدرستي التجمع والشيخ زايد على أن تبدأ الدراسة بهما بداية من العام الدراسي الجديد وبذلك يصبح عدد المدارس 21 مدرسة.