حقيبة الخارجية لرئيس المخابرات.. أردوغان يعلن تشكيلة حكومته الجديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيلة حكومته الجديدة، بعد ساعات من تنصيبه رئيسا للبلاد لعهدة جديدة، والتي شملت تغييرا شبه كامل للطاقم الوزاري السابق.



وقدّم أردوغان وزراءه الجدد في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، وأعلن تعيين جودت يلماز نائبا للرئيس.



وأعلن الرئيس التركي تعيين رئيس المخابرات هاكان فيدان في منصب وزير الخارجية بالحكومة الجديدة.



وشغل فيدان منصب رئيس جهاز المخابرات على مدى 13 عاما. وهو من مواليد عام 1968، وتخرج في المدرسة الحربية بقسم اللغات في القوات البرية.



وتوجه فيدان إلى الحياة الأكاديمية بعد خدمته في الجيش التركي، وألقى محاضرات في مجال العلاقات الدولية بجامعتي "حاجت تبه" و"بيلكنت" في أنقرة، وشغل بعد ذلك مناصب مهمة في مجالات السياسة الخارجية والأمن على مختلف المستويات الحكومية.



وتم تكليف محمد شيمشك بحقيبة الخزانة والمالية، وهو ما جاء موافقا لتكهنات ترددت الآونة الأخيرة، وقد يشير تعيينه إلى تغيير محتمل في السياسة المالية والنقدية التي انتهجتها تركيا السنوات الماضية.



وقالت وكالة رويترز إن شيمشك حظي بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية، ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.



وأعلن الرئيس أردوغان أيضا تعيين والي إسطنبول علي يرلي قايا وزيرا للداخلية، كما كلف يشار غولر بمنصب وزير الدفاع.



وقد احتفظ فخر الدين قوجة بمنصبه وزيرا للصحة.



(الجزيرة)