شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز 5 شخصيات في حكومة أردوغان الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكومة جديدة يوم السبت تضمنت وزراء جدد لحقائب سيادية، بعد تمديد فترة حكمه التي استمرت عقدين لولاية ثالثة بعد فوزه في الانتخابات أمام منافسه كمال كليجدار أوغلو.

وفيما يلي وصف لأبرز 5 شخصيات في حكومة أردوغان الجديدة التي خلت من السياسي التركي البارز مولود جاويش أوغلو:

تم تعيين رئيس الاقتصاد السابق شيمشك وزيرا للخزانة والمالية.

وكان شيمشك حسب مراقبين، يحظى بتقدير كبير من قبل الأسواق المالية عندما شغل منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.

وينظر إلى تعيينه على أنه يهدف للخروج عن سنوات من السياسة غير التقليدية التي تدعمها أسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من التضخم المرتفع والسيطرة الشديدة للدولة على الأسواق، حسب تقرير لوكالة رويترز.

كما دعا إلى إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو وجذب الاستثمار الأجنبي.

وعمل شيمشك خبيرا اقتصاديا في السفارة الأمريكية في أنقرة ولاحقًا في ميريل لينش.

تم تعيين فيدان وزيرا للخارجية، ليحل محل مولود جاويش أوغلو، الذي كان واحدا من أقدم الدبلوماسيين الأتراك خدمة وظهورا.

وهو أحد أقرب المقربين لأردوغان، ترأس فيدان جهاز المخابرات الوطنية منذ عام 2010، وقبل ذلك كان مستشارًا لأردوغان في مكتب رئيس الوزراء.

كان فيدان ضابط صف في الجيش التركي من 1986 إلى 2001 وأدار وكالة التنمية والتعاون التركية من 2003 إلى 2007.

في 2012، أجري تحقيق مع فيدان، تم إلغاؤه لاحقًا، بشأن محادثات سلام سرية عقدها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مع حزب العمال الكردستاني المحظور.

ياسر غولر، 69 عامًا، خدم في القوات المسلحة لمدة 49 عامًا، هو رئيس الأركان العامة منذ عام 2018.

عُيِّن في منصبه ذلك بعد أن أصبح سلفه خلوصي أكار وزيرًا للدفاع، وكان قائدًا للجيش خلال التوغلات العسكرية التركية في سوريا في عامي 2019 و2020، وأشرف أيضًا على العمليات العسكرية اللاحقة هناك وفي العراق.

تم تعيين جودت يلماز، وهو مدير اقتصادي أرثوذكسي، نائبا للرئيس.

شغل سابقًا منصب وزير التنمية ونائب رئيس الشؤون الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية ونائب رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد.

يلماز، 56 عامًا، هو رئيس لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي منذ شهر نوفمبر 2020.

تم تعيين علي يرلي قايا وزيرًا للداخلية خلفا لسليمان صويلو، الذي احتفظ بمنصبه منذ عام 2018.

ويرلي قايا هو حاكم إسطنبول منذ عام 2018.

قبل ذلك شغل يرلي قايا، 55 عامًا، حاكما لعدة مقاطعات؛ غازي عنتاب وتكيرداغ وأغري وسيرناك.