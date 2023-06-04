شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال حاكم منطقة دنيبرو الأوكرانية سيرهي ليساك ومسؤولون آخرون إن انفجارا وقع بالقرب من المدينة الواقعة بوسط البلاد السبت، ما ألحق أضرارا بمنزل من طابقين وأدى لإصابة 13 شخصا على الأقل مع وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض.

وكتب ليساك على تليجرام أن 3 أطفال كانوا من بين الجرحى. وانتقلت أجهزة الطوارئ إلى مكان الحادث في إحدى المدن الواقعة شمال دنيبرو وسحبت رجلا من تحت الأنقاض.

وذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أن صاروخا روسيا تسبب في الانفجار، وأن مبنى خدمات الطوارئ في المدينة لحقت به أضرار أيضا.

ولم يؤكد أي مسؤول عسكري أوكراني وقوع هجوم صاروخي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تليجرام إن الهجوم وقع بين منزلين. وكتب: "للأسف يوجد أشخاص تحت الأنقاض. مرة أخرى تثبت روسيا أنها دولة إرهابية".

وتنفي موسكو أن تكون قواتها العسكرية تستهدف المدنيين.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فرق الإنقاذ وهي تعمل في مبنى مدمر ومحترق وسط أكوام من مواد البناء المحطمة.