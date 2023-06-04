شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى يستأنف جلساته بالمحور السياسى اليوم.. تعرف على خطة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاود جلسات الحوار الوطني أعمالها في الأسبوع الثالث للحوار، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.

وتبدأ اليوم الأحد الموافق 4 يونيو، المحور السياسي:

- تعزيز العمل الأهلي (2 جلسة متتالية)

- قانون حرية تداول المعلومات (1 جلسة)

- عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين (1 جلسة)

وتتمثل موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، في النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، عدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين.

ويأتي موضوعات لجنة النقابات وقانون العمل الأهلي في قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، حل المعوقات أمام العمل الأهلي، حل تحديات العمل النقابي، حل تحديات التعاونيات.