انت الان تتابع خبر أوبك يبحث خطوات السياسة النفطية المُقبلة.. هل ستدفع مخاوف الطلب بتخفيض الإنتاج؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدران من تحالف "أوبك+"، إنه يبحث خيارات محتملة من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اجتماع اليوم.

ومن جانبه، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض "أوبك+" لإمدادات النفط بنحو مليون برميل يوميا قبل يوم الأحد، وفق "رويترز".



ويواجه وزراء أوبك+ سوقًا للنفط تهتز بسبب تقلب الإمدادات، وعدم اليقين بشأن الطلب، والركود المحتمل الذي قد يخنق استهلاك وقود النقل. منذ أكتوبر/تشرين الأول، خفضت "أوبك+" - وهي تحالف يضم 23 عضوا بما في ذلك روسيا والسعودية - الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا في محاولة لمكافحة انخفاض الطلب. كما أعلن بعض الأعضاء عن تخفيضات طوعية إضافية يبلغ مجموعها 1.6 مليون برميل يوميًا في أبريل.

في 23 مايو/أيار، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان المضاربين في سوق النفط من أنهم قد يواجهون المزيد من الألم في المستقبل، في تعليقات قرأها البعض حيث تلمح إلى أن المزيد من تخفيضات الإمدادات قد يكون وشيكًا.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت لاحق إلى أنه لا يتوقع خطوات أخرى من اجتماع "أوبك+”، لكنه قال بعد ذلك إن تعليقاته أسيء تفسيرها على أنها تقلل من أهمية خفض الإنتاج، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس.

وقال مندوبان من "أوبك+”، لم يرغبا في الكشف عن اسمه بسبب حساسية السوق في الاجتماع، لشبكة "CNBC" إن المزيد من التخفيضات في الإنتاج غير مرجحة. أشار أحدهم إلى أن هذا سيظل هو الحال ما لم يظل الطلب منخفضًا في الصين - حيث كان الانتعاش أقل من التوقعات، في أعقاب التخلص من قيود كوفيد الصارمة.