شكرا لقرائتكم خبر عن ازدواج الطريق الساحلى على طاولة لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب عبد الخالق عياد بشأن " دراسة تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول"، وسط حضور ممثلي الحكومة.

وتناقش لجنة الإسكان الاقتراحات برغبة المقدمة النائب علي عطوة مضعان بشأن " ازدواج الطريق الساحلي بمحافظة جنوب سيناء من قرية أبو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر إلى مفارق وادى فيران التابعة لمدينة أبو رديس.

كما تناقش مقترح النائب محمود منصور بشأن "إنشاء مطلع ومنزل على الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة ترعة العطف - مركز الباجور محافظة المنوفية "، ومقترح النائب عمرو السعيد فهمي بشأن " ربط طريق بشبيش محافظة الغربية بمصرف لومانه حتى طريق إبشان كفر الشيخ.