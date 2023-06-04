شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد يبحث مع جون كيري مبادرات المناخ والشراكة الإماراتية الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، مساء السبت.

وجرى - خلال اللقاء الذي عُقد في أبوظبي - بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والشراكة القائمة في القطاعات كافة لا سيما المناخ.



كما تطرقت المحادثات إلى جهود دولة الإمارات في العمل المناخي العالمي، وتعزيز التعاون المشترك والعمل المتعدد الأطراف مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وجون كيري مبادرات البلدين المشتركة في مجال المناخ ومنها المبادرة الإماراتية - الأمريكية الشاملة للاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز الأهداف المناخية المشتركة وأمن الطاقة العالمي التي ستعمل على استثمار 100 مليار دولار، لتوليد 100 غيغاوات إضافية من الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والاقتصادات الناشئة حول العالم بحلول عام 2035.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على نهج دولة الإمارات الثابت في مد جسور التواصل والتعاون مع العالم، وتعزيز العمل متعدد الأطراف في مواجهة تحديات تغير المناخ.



وأشار إلى أن الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مجال المناخ، وما نتج عنها من مبادرات ومشاريع عديدة، تعد نموذجًا رائدًا للعمل المشترك من أجل عالم آمن مناخيًا ينعم بالتنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.



وأكد أن دولة الإمارات عازمة خلال استضافتها لقمة المناخ (COP28) على قيادة الجهود العالمية في التصدي لظاهرة التغير المناخي من مرحلة تقديم التعهدات إلى مرحلة تنفيذ اجراءات ملموسة في هذا الملف.

حضر اللقاء الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP28).