شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن زايد يمنح سفير رواندا وسام الاستقلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منح رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة إيمانويل هاتيجيكا، وسام الاستقلال، بمناسبة انتهاء فترة عمله، تقديرًا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلّد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، السفير الوسام، معربًا عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنيًا على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا في كافة المجالات.



من جانبه، أعرب هاتيجيكا عن بالغ تقديره وشكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها الإمارات، والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة، وتعزيز سمعتها في المجتمع الدولي.

وتقدم السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته، في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.