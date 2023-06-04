شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة أبوظبي وأدنوك للتوزيع تفتتحان مسارين لفحص المركبات الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتحت القيادة العامة لشرطة ابوظبي بالتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع مسارين جديدين لفحص المركبات الكهربائية الأول في ابوظبي بمركز فحص المركبات أدنوك في منطقة المرور والثاني في العين بمركز فحص المركبات في البطين لخدمة مالكي السيارات الكهربائية، بهدف إعطائهم الأولوية في فحص مركباتهم من خلال تلك المسارات المعدة خصيصًا لهم وتطبيقًا لاستراتيجيتها الرامية إلى إسعاد كافة أفراد المجتمع والاهتمام باستباقية وجودة الخدمات وتعزيز مفهوم جودة الحياة للجميع.

وأوضح مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية العميد محمد البريك العامري، أن افتتاح المسارين يأتي كخطوة غير مسبوقة تهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة والمشتركة بين الجانبين، والوصول إلى مستويات قياسية في رضا المتعاملين ضمن التوجهات الحكومية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة واستراتيجية حكومة أبوظبي الرشيدة، في مراعاة متطلبات المجتمع، بتوفير خدمات مبتكرة والوصول إلى جميع الفئات في أقرب مقر إليهم.



وأشار إلى أن مديرية ترخيص السائقين والآليات بشرطة أبوظبي تسعى بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة أدنوك للتوزيع إلى تقديم خدمات متميزة واستثنائية، ضمن حزمة من المبادرات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل المشترك بين الجانبين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مجال الفحص الفني للمركبات الخفيفة.