شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صقر غباش يشارك في مراسم تنصيب الرئيس التركي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، يوم السبت، في مراسم حفل تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسًا للجمهورية التركية لولاية رئاسية جديدة، والتي أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

ونقل غباش تحيات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته للرئيس التركي بدوام التوفيق والنجاح في مهامه، وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب التركي نحو التقدم والرخاء.



من جانبه حمّل رئيس جمهورية تركيا، غباش، تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربًا عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب، متمنيًا للدولة دوام التقدم والازدهار.