شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبي و"الصحة العالمية" تُقدّمان إغاثة عاجلة للسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غادرت الشحنة الجوية الثالثة من المساعدات، المخصصة للمتضررين من الأزمة في السودان، المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أكبر مركز إنساني في العالم، صباح السبت، وتم شحن إمدادات المساعدات الأساسية المقدمة من منظمة الصحة العالمية من مستودعات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

وفي بيان صحافي، حصل 24 على نسخة منه، أكدت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التزامها الراسخ بالتخفيف من المعاناة الناجمة عن الأزمة المستمرة في السودان.



وبالتنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، أنجزت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بنجاح الشحنة الجوية الثالثة للإغاثة لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المتضررين، وتعزيز دورها كداعم رئيسي للأفراد المحتاجين، ونقلت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية الإمدادات الحيوية التي تم توفيرها من قبل منظمة الصحة العالمية جوًا في 3 يونيو 2023 إلى أسوان في جنوب مصر، والتي تعتبر بمثابة بوابة محورية لتوزيع المساعدات في تلك المنطقة.



ونُقلت شحنة الإمدادات بواسطة طائرة من طراز C-130، التابعة لأسطول نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشخصي. واحتوت شحنة الطائرة على أكثر من 10 أطنان مترية من المواد الضرورية للإغاثة بحجم نحو 46 مترًا مكعبًا، وسيستفيد منها بشكل مباشر قرابة 49 ألف شخص في حاجة ماسّة إلى المساعدة.