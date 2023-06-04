شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طحنون بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، أمس الجمعة في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للتأكيد على الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومناقشة مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الجانبان، بالشراكات المهمة والمتعددة بين البلدين فيما ثمن مستشار الأمن القومي الأمريكي جهود دولة الإمارات واستعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في مدينة "إكسبو دبي"، علاوة على ريادتها العالمية في تقنيات الطاقة النظيفة بما في ذلك الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

تعزيز التعاون

وأكد الجانبان أهمية بناء أنظمة بيئية تكنولوجية موثوقة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين رفاهية الإنسان في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتعهدا بتعزيز التعاون في إطار الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، التزام بلاده بأمن الإمارات وشركائها في المنطقة، والعمل دبلوماسيًا على تهدئة النزاعات والتوترات في المنطقة.

وناقش الجانبان سبل تعميق التعاون المبني على الاتفاقيات الإبراهيمية بما في ذلك مجموعة I2U2 “الإمارات والهند والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل”، بالإضافة إلى الأهداف المشتركة نحو شرق أوسط أكثر تكاملًا وازدهارًا واستقرارًا،

وأعرب الجانبان عن تطلعهما في استمرار التواصل الوثيق بشأن هذه القضايا وغيرها.