شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الامارات ونائباه يعزون رئيسة الهند في ضحايا حادث القطارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تعزية، إلى رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو في ضحايا حادث تصادم القطارات والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية، مماثلتين إلى رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو.



وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية إلى رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.