انت الان تتابع خبر بينها إحالة 133 شخصاً للمحاكم.. حصيلة أمنية خلال أسبوع في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للوكالة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/5/27 ولغاية 2023/6/3 تمثلت بـ :ـ
ـ واجبات مراكز الشرطة 2058
ـ القبض على مطلقي العيارات النارية 23
ـ احالة متهمين الى المحاكم 133
ـ مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 28
ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 8
ـ واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 632
ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 736
ـ مضاهات طبعات الاصابع 40
ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 484
ـ عدد طالبي النجدة 716
ـ فض مشاجرات 720
ـ ضبط عجلات مطلوبة 48
ـ نقل حالات انسانية 35
ـ القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 11
ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 154
ـ طبع لوحات السيارات 8332
ـ اصدار اجازات السوق 17819
ـ اصدار سنوية السيارات 24690
ـ واجبات مراكز الشرطة 2058
ـ القبض على مطلقي العيارات النارية 23
ـ احالة متهمين الى المحاكم 133
ـ مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 28
ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 8
ـ واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 632
ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 736
ـ مضاهات طبعات الاصابع 40
ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 484
ـ عدد طالبي النجدة 716
ـ فض مشاجرات 720
ـ ضبط عجلات مطلوبة 48
ـ نقل حالات انسانية 35
ـ القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 11
ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 154
ـ طبع لوحات السيارات 8332
ـ اصدار اجازات السوق 17819
ـ اصدار سنوية السيارات 24690