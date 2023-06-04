انت الان تتابع خبر بينها إحالة 133 شخصاً للمحاكم.. حصيلة أمنية خلال أسبوع في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للوكالة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/5/27 ولغاية 2023/6/3 تمثلت بـ :ـ

ـ واجبات مراكز الشرطة 2058

ـ القبض على مطلقي العيارات النارية 23

ـ احالة متهمين الى المحاكم 133

ـ مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 28

ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 8

ـ واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 632

ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 736

ـ مضاهات طبعات الاصابع 40

ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 484

ـ عدد طالبي النجدة 716

ـ فض مشاجرات 720

ـ ضبط عجلات مطلوبة 48

ـ نقل حالات انسانية 35

ـ القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 11

ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 154

ـ طبع لوحات السيارات 8332

ـ اصدار اجازات السوق 17819

ـ اصدار سنوية السيارات 24690

