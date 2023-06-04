انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية: الحرارة تتخطى 40 درجة مئوية في 10 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً الى غائم جزئي في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وتابع، أن "درجات الحرارة ستتخطى الـ40 درجة مئوية، في محافظات: ديالى، كربلاء المقدسة، بابل، واسط، النجف الاشرف، القادسية، ميسان، ذي قار، المثنى، البصرة".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً إلى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".