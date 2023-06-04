انت الان تتابع خبر لليوم الأحد.. أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب "موقع بورصة العراق"، فإن أسعار الصرف جاءت على النحو التالي:

بغداد

معروض: 147.750

مطلوب: 145.750

البصرة

معروض: 147.750

مطلوب: 145.750

أربيل

معروض: 148.000

مطلوب: 146.000



وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.