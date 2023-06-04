انت الان تتابع خبر هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب غرب إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض في الساعة 8:21 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، وشعر السكان في معظم المدن والقرى المجاورة بهذه الهزة.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في كرمانشاه إن مركز التحكم وتنسيق العمليات أرسل الفرق المختصة إلى منطقة كهواره لتقدير الأضرار المحتملة، بينما لم ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

