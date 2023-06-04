انت الان تتابع خبر دمشق تشكر وبغداد تُرحب.. العراق وسوريا تكشفان أخر تطورات المباحثات المشتركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين خلال المؤتمر المشترك، وتابعته الخليج 365، إن "موقفنا ثابت في دعم الشعب السوري"، مبيناً: "نحن سعداء في عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية".

وأضاف، أن "الوضع الإنساني في سوريا صعب جداً"، مردفاً: "ستكون هناك مباحثات مستمرة في الإطار الخماسي بشأن الوضع السوري".



وأوضح وزير الخارجية، "في المرحلة المقبلة سنتحرك لإيصال المساعدات الإنسانية لسوريا"، لافتا الى أن "العلاقات مع سوريا عميقة".

وذكر حسين، أن "الوضع السوري يحتاج إلى تحرك إقليمي ودولي"، متاملاً " العمل مع الدول المحيطة لمحاربة تجارة المخدرات".

بدوره، أكد وزير الخارجيَّة السوري، فيصل المقداد، وجود تقدم في المباحثات مع العراق، فيما قدمه شكره للعراقيين على ما قدموه خلال الزلزال.