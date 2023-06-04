انت الان تتابع خبر رشيد والأعرجي يستعرضان الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية نيوز، أن الأخير "استقبل في قصر بغداد، الأمن القومي قاسم الأعرجي، وجرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، كما تم التأكيد على ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار لضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم، وأهمية تكثيف العمل الأمني والاستخباري في مراقبة وتأمين الحدود".



كما تطرق اللقاء إلى عودة النازحين إلى مناطق سكناهم والارتقاء بواقع الخدمات فيها، والحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية وإدامتها وبما يعزز ثقة المواطن بالدولة، بحسب البيان.

