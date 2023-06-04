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حقيقة تخلي نادين نجيم عن حضانة طفليها

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بغداد - ياسين صفوان - وأفاد فرح في بيان نشره عبر تويتر، إن موكلتنا ندين نسيب نجيم أضحت زوجة سابقة لهادي الأسمر بعد صدور حكم استئنافي نهائي بتاريخ 19-10-2021، وتنفيذه أصولاً لدى دوائر الأحوال الشخصيّة، وهي بالتالي عادت مسجّلة ضمن قيد أهلها".

وحول ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل حذر وكيل النجمة اللبنانية: "علمنا أنّ البعض يتناقل أخباراً مغلوطة عن موكلتنا ندين نسيب نجيم تطال شخصها الكريم".

وأضاف وكيل الفنانة اللبنانية، إنّ "موكلتنا نادين نسيب نجيم هي والدة للطفلين القاصرين هفن وجوفاني وقد منحتها المحكمة الاستئنافية المارونية حقّ حراسة وحضانة ولديها (منفردة) بموجب حكم صادر بتاريخ 21-12-2022، نختم قولا بأنّ... للحقّ ألف جولة وجولة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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