انت الان تتابع خبر حقيقة تخلي نادين نجيم عن حضانة طفليها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد فرح في بيان نشره عبر تويتر، إن موكلتنا ندين نسيب نجيم أضحت زوجة سابقة لهادي الأسمر بعد صدور حكم استئنافي نهائي بتاريخ 19-10-2021، وتنفيذه أصولاً لدى دوائر الأحوال الشخصيّة، وهي بالتالي عادت مسجّلة ضمن قيد أهلها".وحول ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل حذر وكيل النجمة اللبنانية: "علمنا أنّ البعض يتناقل أخباراً مغلوطة عن موكلتنا ندين نسيب نجيم تطال شخصها الكريم".

وأضاف وكيل الفنانة اللبنانية، إنّ "موكلتنا نادين نسيب نجيم هي والدة للطفلين القاصرين هفن وجوفاني وقد منحتها المحكمة الاستئنافية المارونية حقّ حراسة وحضانة ولديها (منفردة) بموجب حكم صادر بتاريخ 21-12-2022، نختم قولا بأنّ... للحقّ ألف جولة وجولة".