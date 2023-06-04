عمره 31 عامًا.. مبابي يحلم بتحطيم رقم قياسي في الدوري الفرنسي

وفاز مبابي بالحذاء الذهبي للمرة الخامسة تواليًا هذا الموسم، متساويًا مع جين بيير بابان، أسطورة أولمبيك مارسيليا، الذي سبق له التتويج بلقب هداف الدوري الفرنسي خمس مرات متتالية أعوام 1988-1992.

وأحرز كيليان مبابي هدفه رقم 29 في الدوري هذا الموسم في الخسارة 2-3 أمام كليرمون أمس السبت، لينهي موسمًا آخر في صدارة هدافي المسابقة، بعدما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للموسم الرابع على التوالي الأسبوع الماضي.



واحتل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا صدارة هدافي الدوري نهاية كل موسم منذ توقيع عقد دائم مع باريس سان جيرمان عام 2018، وسط فوزه بالحذاء الذهبي مناصفة مع وسام بن يدر لاعب موناكو موسم 2019-2020.

وقال مبابي الهداف التاريخي للفريق: "جائزة الهداف التي فزت بها؟ أنا سعيد جدًا. فزنا بالمسابقة. ما زلت الهداف وأفضل لاعب؛ لذا هذا أمر رائع.. أدخل التاريخ وأنا سعيد. لكن ما يزال أمامي العام المقبل لأتفوق على جان بيير بابان".

ونجح ثلاثة لاعبين آخرين في الفوز بالحذاء الذهبي للدوري الفرنسي خمس مرات متتالية، لكن بابان كان أول من ينهي خمسة مواسم متتالية هدافًا للمسابقة بين عامي 1987 و1992 عندما كان لاعبًا في أولمبيك مرسيليا.

