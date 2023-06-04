شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطني يستأنف جلسات المحور السياسي الأحد القادم.. تعرف على خطة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الحوار الوطني جلسات المحور السياسي، الأحد القادم والموافق 11 يونيو، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.

ويشمل جدول أعمال المحور السياسي الآتى:

* تعزيز العمل الأهلي (2 جلسة متتالية)

* قانون حرية تداول المعلومات (1 جلسة)

* عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين (1 جلسة)

وكانت قد قررت إدارة الحوار الوطنى، تأجيل انعقاد جلسات المحور السياسي التى كان من المقرر عقدها ،اليوم الأحد، على أن تعقد نفس الجلسات التي كانت مقررة، وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها، يوم الأحد القادم الموافق 11 يونيو، وذلك نظرا الظروف التي أحاطت بمقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مدينة نصر للمؤتمرات.

وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أنه نتيجة للظروف المناخية خلال اليومين السابقين، فإن مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، وهو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة، قد تعرض لأضرار كبيرة، مما أثر على كفاءته وإمدادات الكهرباء والتكييف به، وقد جرى ولا يزال إصلاح كل هذا لتهيئة المكان لانعقاد الجلسات، إلا أن الأمر يحتاج إلى يومين آخرين لإعادة المقر لكفاءته الطبيعية.

وتتمثل موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، في النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، عدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين.

ويأتي موضوعات لجنة النقابات وقانون العمل الأهلي في قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، حل المعوقات أمام العمل الأهلي، حل تحديات العمل النقابي، حل تحديات التعاونيات.