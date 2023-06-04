شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمد محمود حسام الدين يؤدى اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق، اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ، خلفا للنائب الراحل عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الذى أعلن خلو المقعد بعد وفاة النائب عبد الله عصر.

جاء ذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار محمد حسام الدين عضوا بالمجلس، تفعيلا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ في هذا الشأن، وهنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، المستشار محمد محمود حسام الدين، متمنيا له التوفيق.

جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 219 لسنة 2023، بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، عضوًا بمجلس الشيوخ فى المكان الذى خلا بوفاة النائب المرحوم عبد الله أمين محمود عصر.