شكرا لقرائتكم خبر عن عضو التنسيقية: لجنة الأسرة بالحوار الوطنى تناقش الوصاية على المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شيريهان القشاوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، تناقش قضايا الأسرة والترابط المجتمعي ومشكلات الطلاق، والألعاب الإلكترونية وخطرها على التماسك المجتمعي والوصاية على المال.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "قانون الوصاية مهم جدا، هو موجود منذ 71 سنة تقريبا ولا يتوافق مع الفترة الحالية، حيث ينص القانون على أنه بعد وفاة الأب تكون الوصاية للجد".

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "الأم هي أدرى الأطراف بتعليم الأبناء وغيرها من الأمور، وهناك شبه اتفاق في الحوار الوطني على أن الوصاية على المال تؤول للأم بعد وفاة الأب".

وأكدت، أن هناك مشكلات كبيرة متعلقة بالمجالس الحسبية لأنه يتعامل بقانون سنة 1952، فكل شيء ورقي ولا توجد استثاءات لصرف الأموال للأطفال إلا للطوارئ: "نحن في تطور تكنولوجي وعلمي، وهناك مطالبات بعمل خط ساخن لسرعة الاستجابة لطلبات الأم، كما يناقش مشروع القانون إنشاء هيئة لاستثمار أموال القصر لأنها تفقد قيمتها بمرور الوقت".