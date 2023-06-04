شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: تسليم مركز تدريب شبرا الخيمة للتعليم للاستفادة منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القليوبية بدأ عملية استلام مركز شبرا الخيمة للتشييد والبناء الذي كان تابعا لوزراة الإسكان، ردا على طلب الإحاطة المقدم منه حول إهمال وعدم الاستفادة من مركز التدريب المذكور، والذي بات مهجورا.

وأكد أنه وزارة التربية والتعليم أفادت أنه طبقا لقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2021 بشأن نقل ملكية وتبعية بعض مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الانتاجي بوزارة الإسكان إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن المركز المذكور قد تم بدء عملية نقل كافة أصوله بالفعل للتربية والتعليم وجاري حصر كافة الأصول والمباني لبحث حالتها وكيفية الاستفادة منها.

وأوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب بتشكيل لجنة مكونة من مديرية الإسكان و مديرية التربية والتعليم وممثلي الإدارة المحلية بمحافظة القليوبية والنائب محمد عبد العزيز مقدم طلب الإحاطة لبحث حالة المركز وكيفية الاستفادة منه بعد اكتمال نقل ملكيته للتربية والتعليم طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة استمرار متابعة توصياتها بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز.