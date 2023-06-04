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بعد رحيل بنزيما.. من سيرتدي شارة القيادة في مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457976-638214787330476226.jpg

2023-06-04 | 14:31

بعد رحيل بنزيما.. من سيرتدي شارة القيادة في مدريد

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يبحث عن تعيين قائد جديد بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما، اليوم الأحد، بشكل رسمي.
وسيكون هذا الموسم الثالث على التوالي الذي يضطر خلاله ريال مدريد لتعيين قائد جديد، حيث ترك سيرجيو راموس الشارة لمارسيلو في صيف 2021، قبل أن تنتقل في الصيف الماضي إلى كريم بنزيما.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ناتشو فيرنانديز، لوكا مودريتش، داني كارفاخال وتوني كروس، بنفس الترتيب، سيحملون شارة القيادة في ريال مدريد.


وأوضحت أن شارة القيادة في ريال مدريد تعتمد على الأقدمية، بموجب هذا المعيار، سيكون ناتشو القائد الجديد، إذا قرر تجديد عقده مع الميرنجي.

وإذا رحل ناتشو عن فريق كارلو أنشيلوتي، سيكون الكرواتي لوكا مودريتش القائد التالي في الترتيب، ثم يأتي كارفاخال في المركز الثالث، ويليه توني كروس رابعا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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