شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة محظورات على الجماهير قبل لقاء الأهلى والوداد فى نهائى أفريقيا.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " قبل انطلاق صافرة المباراة.. قائمة محظورات على الجماهير قبل لقاء الأهلى والوداد المغربى"، استعرض خلاله 3 تشريعات تواجه التعصب الكروى، أبرزها قانون تقنية المعلومات الذى يواجه انتقال الشغب من الملاعب لـ"الإنترنت" عبر البوستات والكومنتات والمشاركات.

فلا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تنطلق في العاشر مساء اليوم، حيث تزحف الجماهير لاستاد القاهرة لحضور المباراة، ومع حالة الترقب الجماهيري، وضع خبراء الأمن عددًا من الوصايا للجماهير، للخروج بالمباراة في مشهد حضاري، حيث إجراء الأطقم الأمنية بروفات بإستاد القاهرة لتأمين المباراة، ثم وضعت قائمة المواد الممنوعة على الجماهير حملها خلال المباراة، وتضمنت قائمة المحظورات العديد من الممنوعات أبرزها:

"مؤشرات الليزر وعبوات الطلاء (البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر) - الألعاب النارية والشعلات والسجائر وملحقاتها والمدواخ والسجائر الإلكترونية والأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز، ويسمح بمكبر صوت واحد باستطاعة 45 واط والحيوانات وبطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة"، وإليكم التفاصيل كاملة:

قبل انطلاق صافرة المباراة.. قائمة محظورات على الجماهير قبل لقاء "الأهلى" و"الوداد".. استخدام الليزر أبرزها.. 3 تشريعات تواجه التعصب الكروى.. قانون تقنية المعلومات يواجه انتقال الشغب من الملاعب لـ"الإنترنت"



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