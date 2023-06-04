انت الان تتابع خبر تزامناً مع انتهاء "وقف إطلاق النار".. اشتباكات عنيفة في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت لوكالة "رويترز" أن طائرة عسكرية تحطمت في أم درمان، إحدى المدن الثلاث التي تقع عند نقطة التقاء النيل الأبيض بالنيل الأزرق وتشكل منطقة العاصمة الكبرى.

ولم يصدر تعليق من الجيش الذي يستخدم طائرات مقاتلة لاستهداف قوات الدعم السريع المنتشرة في أنحاء العاصمة خلال الصراع الذي اندلع بين الطرفين في 15 أبريل، وتسبب في أزمة إنسانية كبيرة.

