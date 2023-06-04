«الخائن حصل على 25 مليون دولار من أمريكا».. ماذا قال صدام حسين عندما علم بمقتل نجليه عدي وقصي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور خليل الدليمي، الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أن الولايات المتحدة أعطت الشخص الذي أبلغ عن مكان نجليه عدي وقصي، 25 مليون دولار، ثمنا لخيانته.

وقال الدليمي، في تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، إن أحد الأصدقاء الذي كان يستقبل صدام على العشاء، بدا مرتبكا جدا حينها، فسأله الرئيس عن السبب.

وتابع المحامي أن هذا الشخص أخبر صدام بأن القوات الأمريكية قتلت نجليه عدي وقصي مع حفيده مصطفى، ليرد الرئيس العراقي الراحل باختصار شديد "عافية".

وأوضح أن الواشي بنجلي صدام كان هو نفسه من استضافهم في مخبئه، مضيفاً: "هذا الرجل قبض مبلغا طائلا مقابل خيانته"، وفق تعبيره.

وأشار الدكتور خليل الدليمي إلى أن "هذا الرجل الخائن طمع في أموالهما، كما حصل على 25 مليون دولار من القوات الأمريكية".

يشار إلى أنه مرت 20 عاما على إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش في 20 مارس 2003، غزو العراق، بحجة وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الأن.

وفي التاسع من أبريل من العام نفسه، أعلن سقوط الرئيس العراقي صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر 2006.