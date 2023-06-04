انت الان تتابع خبر الامن القومي يبحث ملف النازحين والأوضاع في سنجار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان، رئيس إدارة أزمة سنجار، زيدان خلف وجرى خلال اللقاء، بحث جملة من القضايا والملفات، من بينها أوضاع النازحين في سنجار، ومخيمات النازحين الأخرى، فضلا عن بحث جهود مستشارية الأمن القومي في دعم وزارات ومؤسسات الدولة، لإنجاح البرنامج الحكومي".



وأضاف: "شدد الأعرجي ،على أهمية دعم ومساندة جهود الجهات المعنية في ملف النازحين ومراعاة الجانب الإنساني"، مؤكدا أن "مستشارية الأمن القومي تعمل بالتنسيق مع بقية الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة على تذليل العقبات أمام توفير مستلزمات النازحين الإنسانية".

