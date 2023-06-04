انت الان تتابع خبر الشرطة يهزم نوروز ويتمسك بصدارة دوري الكرة الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457986-638214916324247115.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-06-04 | 17:52
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تمكن فريق الشرطة، اليوم الأحد، من هزيمة نظيره نوروز بهدف نظيف في دوري الكرة الممتاز.
وسجل هدف الشرطة المحترف السوري محمود المواس في الدقيقة 13 من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.
وبهذا الفوز يتمسك الشرطة بصدارة الدوري برصيد 67 نقطة، بينما بقي نوروز في المركز 13 برصيد 41 نقطة.
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