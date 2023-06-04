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الشرطة يهزم نوروز ويتمسك بصدارة دوري الكرة الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457986-638214916324247115.jpg

2023-06-04 | 17:52

الشرطة يهزم نوروز ويتمسك بصدارة دوري الكرة الممتاز

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تمكن فريق الشرطة، اليوم الأحد، من هزيمة نظيره نوروز بهدف نظيف في دوري الكرة الممتاز.

وسجل هدف الشرطة المحترف السوري محمود المواس في الدقيقة 13 من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.

 

وبهذا الفوز يتمسك الشرطة بصدارة الدوري برصيد 67 نقطة، بينما بقي نوروز في المركز 13 برصيد 41 نقطة.

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MO Nasa

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