شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية يوم الأربعاء الموافق 7/6/2023 عن شهر يونيو 2023، مؤكدة على ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، قررت من قبل صرف حافزاً شهرياً لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ( صحفيين – إداريين – عمال ) بفئة مالية مقطوعة بقيمة 500 جنيه (خمسمائة جنيه) اعتباراً من راتب أبريل 2023، على ألا تضاف إلى الأجر الأساسي.

وأكد الشوربجي أن قرار الهيئة يستهدف تخفيض الأعباء عن العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية في مواجهة الموجة التضخمية التي تجتاح جميع دول العالم .

جاء هذا القرار في اجتماع الهيئة اليوم الثلاثاء الموافق 2023/4/4 ، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بإستثمار بعض الأصول المملوكة للمؤسسات، وإضافة بعض الأنشطة التي من شأنها زيادة إيراداتها.