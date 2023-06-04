رئيس مجلس النواب يلتقى نظيره الأردنى

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القاهرة - سامية سيد - في مُستهل زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب للمملكة الأردنية الهاشمية، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني.

وخلال جلسة المباحث بينهما، أكد المستشار رئيس مجلس النواب على خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية - الأردنية على كافة الأصعدة والمستويات، لافتا الى حرص مصر على تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر والمملكة لمواجهة التحديات المُشتركة، والعمل على إيجاد حلول للقضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى الصعيد البرلماني أشار جبالي إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني المصري - الأردني، وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الأردنية تجاه القضايا الإقليمية.

وأعلن جبالي عن تدشين جمعية الصداقة والأخوة البرلمانية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أنها ستكون رافداً مُهماً لتعزيز العلاقات المصرية الأردنية.

من جانبه ، أكد رئيس مجلس النواب الأردني على خصوصية العلاقات الأردنية - المصرية على شتى المستويات، مشددا على محورية وأهمية التنسيق المصري الأردني إزاء القضايا الاقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة تعزيز آلية التعاون الثلاثية المصرية - الأردنية - العراقية.

كما أكد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني على التطلع لتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية - الأردنية لتكون على مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.