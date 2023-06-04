انت الان تتابع خبر يدير عصابة للتسول من الأطفال.. القبض على شخص في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تواصل الوكالة جهودها برصد الظواهر الاجتماعية المنافية للعادات والتقاليد وبناء على معلومات دقيقه القت مفارز وكالة الاستخبارات القبض على شخص يدير "مافية" للتسول يقوم باستدراج الاطفال ممن تبلغ اعمارهم من (١٠-١٢) سنه ومن ثم زجهم لممارسة التسول ومضايقة المارة ضمن مناطق الكرادة وشارع ابو نواس وفي نهاية كل يوم يأخذ المتهم اعلاه مبالغ منهم (٥٠)الف دينار عراقي كما سجلت بحق الاطفال قضايا سرقة ".



وأضافت: "وفي اطار اهتمام وزارة الداخلية بتقنين هذه الظواهر الدخيلة تسعى جاهدة الى معالجتها وحماية الاطفال من الانجرار نحو تلك السلوكيات المخالفة للقانون من خلال الاتصال على الرقم الساخن ١٤٤".

