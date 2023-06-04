شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يتسلم وسام الصداقة من نظيره بكازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اليوم الدكتور مولين أشيم باييف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى،، تنفيذًا لقرار رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بتسليم وسام الصداقة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ تقديرًا لمصر ولدور المستشار "عبد الرازق" فى دعم أواصر التعاون "المصرى - الكازاخى" على مختلف الأصعدة.

جاء تسليم الوسام على هامش افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد انتهاء التجديدات بمنحة من دولة كازاخستان .

يذكر ان هذا الوسام الذى تم أهداؤه لرئيس مجلس الشيوخ المصرى من أعلى الأوسمة فى دولة كازخستان.