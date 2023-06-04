انت الان تتابع خبر تعليق أمريكي يخص "الهجوم الأوكراني": هذا ما سيفعله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سوليفان بحسب شبكة "سي إن إن": "نحن واثقون من أن الهجوم المضاد سيسمح لأوكرانيا باستعادة الأراضي ذات الأهمية الاستراتيجية من روسيا"، ولم يوضح المسؤول الأمريكي بالتحديد عن أي مناطق يدور الحديث. وأكد أن واشنطن تعتزم مساعدة كييف على تحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم في ساحة المعركة، لتكون في أفضل وضع ممكن على طاولة مفاوضات السلام المستقبلية. وقال: "نحن واثقون من أن الأوكرانيين سينجحون في هذا الهجوم المضاد".

وفي وقت سابق، صرح السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، خلال زيارته إلى كييف، أن فلاديمير زيلينسكي زوده بـ "تحليل مفصل" عن الخطط العسكرية الأوكرانية لشن هجوم مضاد.

وبحسب غراهام، في الأيام المقبلة، سيقدم الجانب الأوكراني "عرض قوة مثيرا للإعجاب"، كما قال السيناتور إن "الضربات، التي تتسبب في إجهاد الدفاع الروسي، قد بدأت بالفعل".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وأن دول الناتو "تلعب بالنار" بإمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وذكر لافروف أيضا أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في النزاع بأوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضا تدريب الأفراد.. في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".