انت الان تتابع خبر من خلال السومرية.. الزراعة تزف بشرى سارة للأطباء البيطريين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، "لدينا أكثر من 27 مركزاً بيطرياً أغلقت بسبب نقص الأطباء، ولدينا نقص كبير وحاد في الأطباء البيطريين".

وأضاف، "كانت لدينا مطالبات في مجلس الوزراء وخلال جلساتنا مع اللجنة المالية في مجلس النواب؛ لتثبيت الأطباء البيطرين المشمولين بقانون التدرج الطبي".



وتابع: "لدينا أكثر من 4 آلاف طبيب بيطري حرموا خلال السنوات الماضية من التعيين مع العلم انهم مشمولين بقانون التدرج الطبي".

وأكد المالكي، أنه "سيتم تعيين جميع هؤلاء الـ(4) آلاف طبيب بعد إقرار الموازنة الاتحادية".