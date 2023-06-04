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ديربي بغداد.. الجوية يتجاوز الطلبة بثنائية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457999-638215045367861648.jpg

2023-06-04 | 22:26

ديربي بغداد.. الجوية يتجاوز الطلبة بثنائية

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فاز فريق القوة الجوية، اليوم الأحد، على نظيره الطلبة في دوري الكرة الممتاز.

وسجل الجوية هدفين في الشوط الأول قبل أن يقلص الطلبة الفارق بهدف في الشوط الثاني من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.

 

وبهذا النتيجة يرتفع رصيد القوة الجوية الى 65 نقطة بمركز الوصافة بعد الشرطة، بينما تجمد رصيد الطلبة عند 53 نقطة في المركز الخامس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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