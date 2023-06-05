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في واشنطن.. مقاتلات تطارد طائرة انتهكت المجال الجوي

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بغداد - ياسين صفوان - وتسببت المقاتلات النفاثة بحدوث دوي انفجارات صوتية فوق العاصمة الأميركية واشنطن.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة الخفيفة من طراز سيسنا وتحطمت في تضاريس جبلية في جنوب غرب ولاية فرجينيا.

وقال مسؤول أميركي إن الطائرات المقاتلة لم تتسبب في هجوم أسفر عن تحطم الطائرة.


وقال مصدر مطلع على الأمر إن طائرة سيسنا كانت تسير بالقيادة الذاتية ولم تستجب للسلطات رغم جهود حثيثة للاتصال بكابتن الطائرة.

وتسبب الانفجار الصوتي في حالة من الذعر بين العديد من سكان العاصمة الذين أبلغوا عن سماع ضوضاء عاليه هزت الأرض والجدران.

وقالوا إنهم سمعوا الضجيج في أماكن بعيدة مثل شمال فيرجينيا وماريلاند.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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