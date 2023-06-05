«أكثر من 11 ألف جندي و60 سفينة حربية» .. الجيش الروسي يتجه لبحر اليابان .. «بيان»

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات أسطول المحيط الهادئ بدأت بتنفيذ مهام تدريبات عملياتية في مياه بحر اليابان وبحر أوخوتسك.

البيان

قالت وزارة الدفاع الروسية : إن المناورات تأتي "وفقا لخطة تدريب هيئة أركان القيادة والسيطرة العسكرية لقوات أسطول المحيط الهادئ، في الفترة من 5 إلى 20 يونيو، في مياه بحر اليابان."

11 ألف جندي

وأوضح البيان أن أكثر من 60 سفينة حربية روسية وسفينة دعم، ونحو 35 طائرة بحرية وأكثر من 11 ألف جندي من القوات البحرية يشاركون في تدريبات عسكرية.

وقالت الوزارة إنه في سياق الإجراءات العملية، ستقوم المجموعات التكتيكية البحرية، إلى جانب الطيران البحري، بالبحث عن غواصات العدو الوهمية وتعقبها، وإجراء تدريبات قتالية على الأهداف الأرضية والجوية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والمدفعية، بالإضافة إلى التدريبات التي تتعلق بالإمدادات اللوجستية للقوات في البحر.

خسائر هجوم أوكرانيا المضاد

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية خسائر القوات الأوكرانية جراء "الهجوم واسع النطاق" الذي شنته على 5 قطاعات من منطقة دونيتسك جنوبي أوكراني، مشيرة إلى أنها بلغت 250 فردا و16 دبابة و21 مركبة قتال.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن القوات الروسية بقيادة رئيس أركان الجيش الروسي تصدت لهجوم أوكراني واسع النطاق على 5 قطاعات من الجبهة في اتجاه "يوجنو دونيتسك"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية كانت تهدف لاختراق الدفاعات في "أكثر مناطق الجبهة ضعفا" في رأيها.

وشدد كوناشينكوف على أن " العدو لم يحقق أهدافه وفشل في تنفيذ المهام الموكلة إليه أثناء الهجوم".

وقال كوناشينكوف: "في صباح يوم 4 يونيو، شن العدو هجوما واسع النطاق.. وقام خلاله بإدخال الألوية الميكانيكية 23 و31 من الاحتياطيات الاستراتيجية للقوات الأوكرانية في المعركة، وبدعم من الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية الأخرى".

وأضاف: "كان هدف العدو هو اختراق دفاعاتنا في أكثر مناطق الجبهة ضعفا في رأيه. تم إحباط الهجوم ولم يحقق العدو أهدافه ولم ينجح".

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى أن قوات العدو تتكون من 6 كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات.

وشدد كوناشينكوف على أنه "نتيجة للأعمال الماهرة والكفؤة لمجموعات قوات فوستوك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 250 فردا و16 دبابة و3 عربات قتال مشاة و21 مركبة قتالية مصفحة".