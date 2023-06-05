انت الان تتابع خبر مناسك الحج: توجيهات بتبسيط الاجراءات الامنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الى مكة والمدينة المنورة، وصل الحجاج العراقيون برا عبر منفذ عرعر الحدودي وجوا عبر المنافذ الست وهي بغداد واربيل وكركوك والسليمانية والنجف والبصرة بواقع خمس رحلات يوميا، ستمئة وسبعون حافلة سياحية حديثة تم تجهيزها من قبل الهيئة لنقل الحجاج من محافظاتهم الى الديار المقدسة، فيما تستمر الجهات الامنية بخطتها الخاصة بتأمين التفويج البري.

اللجنة العليا لتفويج الحجاج برئاسة وزير الداخلية اوعزت منذ اللحظة الاولى لانطلاق القافلات بزيادة عدد الموظفين في المنافذ ورفدهم بالحاسبات والاجهزة اللازمة، ورفع عدد الافراد المختصين بالتفتيش وكابينات الجوازات للاسراع بالالية، فيما كشفت هيأة الحج عن توفير وجبات ساخنة وضيافة للحجاج بمنفذ عرعر، وسكنا ممتازا بافضل المناطق في المدينة المنورة ومكة المكرمة عند الوصول، في وقت وجهت فيه الحكومة المصارف باعتماد سعر الدولار الرسمي لجميع الحجاج، ودعم تكلفة الحج بتسعة وثلاثين مليار دينار من ميزانية الهيئة الاستثمارية، ليصبح الحاج العراقي بحسب احصاءات الاقل تكلفة بين حجاج الدول العربية والاسلامية.

وبحسب هيأة الحج فان اعداد الحجاج العراقيين هذا العام بلغ سبعة وثلاثين الف حاج ، فيما يتوقع ان تصل الاعداد بشكل كلي لاكثر من مليوني حاج من مختلف الجنسيات بجميع انحاء العالم.

