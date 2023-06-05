انت الان تتابع خبر الديوانية تعاني: إهمال وبنى تحتية متلكئة والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - يجلس كاظم وخلفه بركة من المياه الاسنة التي غمرت ساحة كرة القدم لحي الصدر الثالث في الديوانية فيما يعيش الأهالي وسط اكوام النفايات التي تتجمع حولها الحيوانات والكلاب السائبة، في غياب واضح للخدمات.

بلدية المحافظة كشفت للسومرية من خلال وثيقة خاصة عن احالة أكثر من خمسين حيا للتنفيذ ضمن خطة العام الحالي، بقيمة ثلاثمئة واثنين وثلاثين مليار دينار مؤكدة مباشرة الشركات المحال اليها العمل، خلال الشهر الحالي بحسب مسؤول المشاريع في الدائرة.

