"صناعة النواب" تجرى جولة تفقدية داخل مصنع مصر إيران بالسويس.. صور

القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود جولة تفقدية داخل مصنع مصر إيران للغزل والنسيج بمحافظة السويس، تفقد خلالها وفد اللجنة سير العمل داخل المصنع، وذلك فى اطار زيارة ميدانية بدأتها اللجنة اليوم الاثنين لتفقد عدد من المصانع بمحافظات السويس وبورسعيد والاسماعيلية.

وخلال الجولة شرح مسئولو مصنع مصر ايران، اليات العمل داخل المصنع بداية من استلام الخامات وسير خط الإنتاج حتى آخر مرحلة تخص الغزل والنسيج.

وخلال الزيارة تحدث النائب محمود الشامى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن عدد من التوصيات لدعم وتشجيع صناعة الغزل والنسيج منها موصيا ألا يتم بيع أى معدات تطوير من الشركات التى يتم تطويرها الا بعد سد العجز الموجود فى الآلات داخل مصر ايران.

وطالب الشامى بتوفير الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات الإنتاج الخاصة بقطع غيار الماكينات والآلات المعطلة.

وشارك فى الزيارة كل من معتز محمود رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة منهم محمد حمدى موسى ومجاهد نصار ومحمد نشأت العمدة وجمال عبيد ونيفين الكاتب ومحمود الشامى والدكتور محمد عبد الله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.