شكرا لقرائتكم خبر عن عضو التنسيقية: إطلاق موقع إلكترونى لتقديم الدعم والمعلومات اللازمة للسياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام الجمل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ لجنة السياحة بالحوار الوطني شهدت التقدم بعدد كبير من المقترحات لإعادة صياغة الخريطة السياحية المصرية، وجرى مناقشة إعادة صياغية الخريطة السياحية الخاصة بسياحة الفرد.

وأضاف "الجمل"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية منة الشرقاوي، أنّ سياحة الفرد في مصر لا تحظى بنصيب كبير، نتيجة لوجود فقر في المعلومات لدى السياح بخصوص المعلومات المتعلقة بالزيارة لمصر، مثل كيفية التحرك من المطار للفندق وكيفية حجز تذكرة لزيارة المتحف والمطاعم التي يمكن الذهاب إليها

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "تم طرح فكرة في الحوار الوطني وهي عمل موقع إلكتروني تعمل عليه وزارة السياحة وسيتم تنشيطه قريبا، بحيث يحتوي على كل المعلومات الخاصة بالعملية السياحية في مصر، بداية من وصول السياح للمطار والفنادق التي يمكن الذهاب إليها والنجوم والأسعار المتاحة وكيفية امكانية ارتياد المواصلات وكيفية تقييم التجربة بعد المغادرة ووجود منظومة شكاوى محترفة".